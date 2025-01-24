АО «Евраз НТМК» включили в перечень экономически значимых организаций

Правительство РФ включило «Евраз НТМК» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Помимо этого, в перечень были добавлены АО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Получив статус ЭЗО, АО "Евраз НТМК" не будет публиковать информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению по законам об АО, о бухучете, о контрактной системе, иностранных инвестициях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Получив статус ЭЗО, АО "Евраз НТМК" не будет публиковать информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению по законам об АО, о бухучете, о контрактной системе, иностранных инвестициях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», с января 2024 года ЭЗО и некоторые связанные с ними лица (которые имеют право вступить в прямое владение акциями ЭЗО или которым были переданы такие права) не публикуют информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению по законам об АО, о бухучете, о контрактной системе, иностранных инвестициях и т. п. Вместо этого компании должны направлять уведомление в федеральные органы власти и предоставлять такую информацию по запросам. Размещать ее в государственных информационных системах и других источниках запрещено.

На статус ЭЗО (его утвердил ФЗ-470 от 3 августа 2023 года) могут претендовать крупные компании, которые соответствуют одному из критериев (выручка свыше 75 млрд руб., совокупная стоимость активов свыше 150 млрд руб. и т. д.), а также другие условия.

Закон об ЭЗО был принят для того, чтобы позволить бенефициарам российских компаний иметь право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.

«Евраз» на территории Свердловской области представлен предприятиями АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский ГОК». В состав комплекса «Евраз НТМК», являющегося одним из крупнейших в России, входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства.

Анастасия Таначева