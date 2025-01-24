АО «Евраз НТМК» включили в перечень экономически значимых организаций
Правительство РФ включило «Евраз НТМК» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Помимо этого, в перечень были добавлены АО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Получив статус ЭЗО, АО "Евраз НТМК" не будет публиковать информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению по законам об АО, о бухучете, о контрактной системе, иностранных инвестициях
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ», с января 2024 года ЭЗО и некоторые связанные с ними лица (которые имеют право вступить в прямое владение акциями ЭЗО или которым были переданы такие права) не публикуют информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению по законам об АО, о бухучете, о контрактной системе, иностранных инвестициях и т. п. Вместо этого компании должны направлять уведомление в федеральные органы власти и предоставлять такую информацию по запросам. Размещать ее в государственных информационных системах и других источниках запрещено.
На статус ЭЗО (его утвердил ФЗ-470 от 3 августа 2023 года) могут претендовать крупные компании, которые соответствуют одному из критериев (выручка свыше 75 млрд руб., совокупная стоимость активов свыше 150 млрд руб. и т. д.), а также другие условия.
Закон об ЭЗО был принят для того, чтобы позволить бенефициарам российских компаний иметь право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.
«Евраз» на территории Свердловской области представлен предприятиями АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский ГОК». В состав комплекса «Евраз НТМК», являющегося одним из крупнейших в России, входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства.