Глава Приднестровья сообщил, что газ закончится через пару дней

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что оставшийся в трубе газ закончится через пару дней. При этом, по его словам, компания «Молдовагаз» последние пять дней препятствует поставкам газа в республику из-за «политизации процесса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело»,— сказал господин Красносельский (цитата по ТАСС). Он отметил, что власти республики делают все необходимое для «спасения людей», но ситуацию остается сложной.

По словам главы Приднестровья, сейчас обсуждается возможность поставок газа в объеме до 3 млн куб. м в сутки. Он также подчеркнул, что восстановление теплоэнергетики Приднестровья в случае отсутствия поставок газа может заняться от двух до трех месяцев.

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге «Газпрому». После этого в ПМР начались проблемы с электроснабжением и отоплением. В республике больше месяца действует чрезвычайное положение, несколько человек погибли.

Как писал «Ъ», Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. При этом власти Молдавии настаивали, что только «Молдовагаз» уполномочен поставлять газ в ПМР. Из-за обострения ситуации Вадим Красносельский сообщил о принятии такого условия. Позднее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Тирасполь согласился оплатить только транзит, а не закупку газа и его транспортировку.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Если бы да хабы».