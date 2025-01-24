ВСУ обстреляли девять белгородских муниципалитетов за сутки; есть пострадавший

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 63 беспилотников. Пострадал один мирный житель. Повреждены 16 домов и три автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью трех боеприпасов и девяти беспилотников попали поселки Малиновка и Октябрьский, села Отрадное, Петровка, Репное, Толоконное, Устинка, Черемошное и хутор Церковный. Пострадал мирный житель, его в состоянии средней степени тяжести отправили в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены два автомобиля и линия электропередачи.

В Борисовском районе село Цаповка обстреляли с помощью 16 боеприпасов. Без последствий.

Над Валуйским округом сбили пять беспилотников. Разрушений и пострадавших нет.

В Волоконовском районе с помощью пяти снарядов и двух БПЛА атаковали села Коновалово и Тишанка. Поврежден частный дом.

В Грайворонском округе под удар ВСУ помощью 23 боеприпасов и 11 беспилотников попали город Грайворон, села Безымено, Заречье-Первое, Козинка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино. Повреждены 13 частных домов, автомобиль, линия электропередачи. Кроме того, на территории одного из домовладений разрушены надворные постройки.

Над Ивнянским районом система ПВО сбила два беспилотника. Без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка обстреляли с помощью 33 боеприпасов и 19 беспилотников. Повреждены два частных дома и надворная постройка.

Над Ракитянским районом система ПВО сбила шесть беспилотников. Последствий нет.

В Шебекинском округе под удар ВСУ с помощью одного снаряда и девяти беспилотников попали город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Середа, хутора Марьино, Мухин и Панков. Повреждено здание сельхозпредприятия.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 48 беспилотников и 64 боеприпасов. Никто не пострадал.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева