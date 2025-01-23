Белгородец пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль

FPV-дрон атаковал легковой автомобиль на автодороге Октябрьский — Малиновка в Белгородском районе Белгородской области. В результате мирный житель получил осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также под удар ВСУ попали пять населенных пунктов четырех муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Краснояружском районе в селе Графовка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме были выбиты окна и пробита кровля, еще в одном домовладении — посечена крыша хозяйственной постройки. В поселке Прилесье в результате попадания боеприпаса загорелся частный дом.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за взрыва дрона были выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домовладений, повреждена припаркованная легковушка.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник обстрелял сельхозпредприятие — пробита кровля здания на его территории.

В результате атаки на село Тишанка Волоконовского района в частном домовладении пострадали окна, фасад здания и ограждение.

Алина Морозова