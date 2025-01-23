ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 48 беспилотников и 64 боеприпасов. Никто не пострадал. Повреждены шесть частных домов и четыре автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью 15 БПЛА попали поселки Дубовое и Октябрьский, села Красная Нива, Петровка, Репное, Солнцевка, Черемошное, Ястребово и хутор Церковный. Повреждены частное домовладение и газовая труба.

В Борисовском районе села Беленькое, Богун-Городок, Цаповка атаковали с помощью шести беспилотников. Пострадали два сельхозпредприятия.

В Валуйском округе села Долгое и Новопетровка обстреляли с помощью трех снарядов и трех беспилотников. Без последствий.

В Волоконовском районе хутор Плотвянка и Старый атаковали с помощью двух боеприпасов и четырех БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе под удар ВСУ с помощью 26 боеприпасов и восьми БПЛА попали села Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино. Повреждено пять частных домов, надворная постройка, два автомобиля и линия электропередачи.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Демидовка и Колотиловка обстреляли с помощью 23 боеприпасов и одного беспилотника. Последствий нет.

В Шебекинском округе под удар ВСУ с помощью десяти боеприпасов и 11 беспилотников попали город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Марьино, Мухин и Панков. На территории одного из предприятий повреждены складское помещение и два транспортных средства.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 74 боеприпасов и 72 беспилотников. Пострадали четверо мирных жителей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева