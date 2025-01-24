Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 января

11:59. Специалисты курского центра «Патриот» передали гуманитарную помощь военнослужащим и госпиталю. Всего было собрано порядка 24 т груза. Об этом сообщили в мэри Курска.

10:59. С 10:30 на полигоне в Валуйском округе Белгородской области проходят военно-тактические учения. Они продлятся до 16:00. Об этом сообщили в администрации округа.

9:56. За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 63 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили 16 жилых объектов и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:17. При отражении атаки БПЛА в Воронежской области в одном из городских округов пострадало остекление трех многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого дрона «незначительно» повредили частный дом и теплицу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

9:06. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что при ночной атаке двух БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

8:02. За ночь над Россией уничтожили 121 беспилотник, в том числе 17 над Курской областью, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Липецкой и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

7:24. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была объявлена в 19:17 23 января.

7:21. РСЧС: отбой опасности удара дронов в Белгородской области. Он вводился в 18:43 23 января.

7:20. В Курской области отменили режим опасности атаки дронов, введенный в 18:43 23 января. Об этом сообщил региональный оперштаб.

7:18. в Липецкой области отменили режим воздушной опасности, введенный в 22:07 23 января. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

1:16. Курск атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. В результате никто не пострадал. Однако при падении обломков дрона были повреждены четыре домовладения и линия электропередачи. Последнее привело к отключению света в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак.