Число уголовных дел по экстремистским статьям в республике за прошлый год увеличилось в 3, 5 раза —с 9 до 32. Об этом на итоговой коллегии следственного управления СКР по Татарстану сообщил руководитель ведомства Валерий Липский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане число экстремистских преступлений за год выросло с 9 до 32

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане число экстремистских преступлений за год выросло с 9 до 32

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«20 дел в отношении 24 обвиняемых направлены в суд», — отметил он.

За год в республике также возбудили 16 уголовных дел о совершении преступлений террористической направленности. Шесть из них, включая 3 дела о финансировании терроризма, направлены в суд, подчеркнул Валерий Липский.

Всего за год Следком Татарстана возбудил более 4,6 тыс. уголовных дел.

Дарья Сайфиева