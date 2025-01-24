В Татарстане число экстремистских преступлений за год выросло с 9 до 32
Число уголовных дел по экстремистским статьям в республике за прошлый год увеличилось в 3, 5 раза —с 9 до 32. Об этом на итоговой коллегии следственного управления СКР по Татарстану сообщил руководитель ведомства Валерий Липский.
В Татарстане число экстремистских преступлений за год выросло с 9 до 32
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«20 дел в отношении 24 обвиняемых направлены в суд», — отметил он.
За год в республике также возбудили 16 уголовных дел о совершении преступлений террористической направленности. Шесть из них, включая 3 дела о финансировании терроризма, направлены в суд, подчеркнул Валерий Липский.
Всего за год Следком Татарстана возбудил более 4,6 тыс. уголовных дел.