За год следственный комитет Татарстана возбудил свыше 4,6 тыс. уголовных дел
Следственный комитет по Республике Татарстан в 2024 году возбудил 4,6 тыс. уголовных дел. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по республике Валерий Липский.
За год следственный комитет Татарстана возбудил свыше 4,6 тыс. уголовных дел
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В производстве следователей находилось более 6,5 тыс. дел, что на 4% больше, чем в прошлом году. По результатам расследования было завершено свыше 3 тыс. уголовных дел. В среднем каждый следователь имел по 9 дел в месяц.
Коррупция составляла четверть от всех расследованных преступлений. Число направленных в суд дел по коррупционным преступлениям выросло почти на 40%, увеличившись с 242 до 333.
Среди обвиняемых — следователь МВД, адвокат, пять членов избирательных комиссий, один депутат и два главы муниципальных образований. В суд было направлено 10 уголовных дел по 40 эпизодам коррупции в отношении лиц с особым правовым статусом.