Следственный комитет по Республике Татарстан в 2024 году возбудил 4,6 тыс. уголовных дел. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по республике Валерий Липский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год следственный комитет Татарстана возбудил свыше 4,6 тыс. уголовных дел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За год следственный комитет Татарстана возбудил свыше 4,6 тыс. уголовных дел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В производстве следователей находилось более 6,5 тыс. дел, что на 4% больше, чем в прошлом году. По результатам расследования было завершено свыше 3 тыс. уголовных дел. В среднем каждый следователь имел по 9 дел в месяц.

Коррупция составляла четверть от всех расследованных преступлений. Число направленных в суд дел по коррупционным преступлениям выросло почти на 40%, увеличившись с 242 до 333.

Среди обвиняемых — следователь МВД, адвокат, пять членов избирательных комиссий, один депутат и два главы муниципальных образований. В суд было направлено 10 уголовных дел по 40 эпизодам коррупции в отношении лиц с особым правовым статусом.

Влас Северин