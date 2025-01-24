Над Сергиевым Посадом сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба городской администрации. При падении обломков пострадавших и разрушений нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

Как ранее передавало Минобороны, в ночь на 24 января ПВО перехватила и уничтожила 121 беспилотник, из них шесть — над Московской областью и один над Москвой. Атака беспилотников стала крупнейшей с начала 2025 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что дроны были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. На фоне атаки приостанавливалась работа трех столичных аэропортов. На запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

После атаки беспилотников работу приостановил брянский завод «Кремний ЭЛ» — один крупнейших производителей микроэлектроники в России. Часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия повреждены. Пострадавших нет.