В Росреестре Кубани разъяснили новые правила дарения недвижимости

С 13 января 2025 года россияне обязаны заверять договор дарения недвижимости у нотариуса. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, связанным с договорами дарения в простой письменной форме, рассказала вице-президент Нотариальной палаты Краснодарского края, член Краснодарское РО Ассоциации юристов России Елена Рязанская. Участие нотариуса гарантирует правовую чистоту сделок: проверяет дееспособность участников, уточняет их волю, запрашивает необходимые справки из различных ведомств и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным регионального управления Росреестра, в Краснодарском крае в 2024 году было зарегистрировано более 40,9 тыс. договоров дарения, а за 2023 год — свыше 48,6 тыс.

«В Краснодарском крае в 2024 году нотариусами подано более 150 тыс. заявлений на осуществление регистрационных действий. Срок регистрации по нотариальным сделкам составляет 24 часа»,— отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

Стоимость нотариального удостоверения дарственной будет снижена: федеральный тариф составит 0,5% от стоимости жилья, но не более 20 тыс. руб.

Лия Пацан