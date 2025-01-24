«Мегафон» улучшил связь в третьем по величине городе Прикамья

«Мегафон» запустил объекты связи в Соликамске. По данным оператора, более 80 тыс. жителей города и его окрестностей получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Техническая служба оператора ввела в эксплуатацию новые базовые станции в районе ул. Комсомольской, вблизи микрорайона Боровая и в поселке Корякино. Новое оборудование установлено также в поселке Усовском Соликамского района, где проживает около 400 человек.

По словам директора Прикамского филиала «Мегафона» Андрея Шмалева, темпы роста трафика в Соликамске выше, чем в краевой столице: объем передачи данных за год увеличился на 48%, тогда как в Перми — на 25%. «Запуск базовых станций увеличил территорию 4G-покрытия, а также более равномерно распределил нагрузку на сеть»,— пояснил господин Шмалев.