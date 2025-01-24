Житель Салавата арестован за оправдание терроризма

Сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии задержали находящегося в федеральном розыске 29-летнего жителя Салавата (уроженец Ставропольского края), сообщает пресс-служба ведомства. Ему инкриминируется публичная пропаганда или оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как следует из сообщения, ранее судимый безработный житель Салавата разместил на своей странице во «ВКонтакте» текст, пропагандирующий деятельность некого полевого командира, который в 1999 году принимал участие в подготовке терактов в Чечне.

После задержания и назначения меры пресечения в виде подписки о невыезде фигуранту уголовного дела удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск. Оперативники УФСБ установили местонахождение обвиняемого. Он был задержан в квартире своей знакомой и арестован. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и раскаялся.

Майя Иванова