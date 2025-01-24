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Коммерсантъ FM
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В Госдуме обсудят новые ограничения для иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России обсудит новые ограничения для иноагентов на заседании 28 января. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев, который также возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции.

На заседании планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение:

  • полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность;
  • запрета иноагентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций;
  • возможности заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности;
  • административной ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы.

«Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов»,— говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии Госдумы.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому граждане, включенные в реестр иностранных агентов, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости или ее аренды, а также прибыли от процентов по вкладам.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «За сбежавшими пошлют уголовные дела».

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