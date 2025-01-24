В Госдуме обсудят новые ограничения для иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России обсудит новые ограничения для иноагентов на заседании 28 января. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев, который также возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции.
На заседании планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение:
- полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность;
- запрета иноагентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций;
- возможности заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности;
- административной ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы.
«Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов»,— говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии Госдумы.
В декабре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому граждане, включенные в реестр иностранных агентов, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости или ее аренды, а также прибыли от процентов по вкладам.
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