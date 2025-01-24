Шойгу: Запад не смог изменить ход спецоперации

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что Запад не смог повлиять на ход специальной военной операции и теперь сосредоточит усилия на «дестабилизации ситуации в Союзном государстве изнутри». Он отметил, что для предотвращения внутренних угроз принимаются упреждающие меры как индивидуально, так и совместно с Белоруссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С учетом того что Запад, несмотря на огромные финансовые расходы и всеобъемлющую поддержку киевского режима, не смог изменить ход специальной военной операции на Украине, вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри»,— сказал секретарь Совбеза в беседе с ТАСС.

Господин Шойгу подчеркнул, что меры реагирования на такие угрозы предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства. По его словам, попытки вмешательства во внутренние дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран «предпринимаются регулярно и носят весьма разноплановый характер».

«Имеет место прямая подрывная деятельность зарубежных специальных служб, не прекращаются попытки раскачать обстановку изнутри, особенно в преддверии выборов»,— пояснил Сергей Шойгу.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января, досрочное голосование стартовало 21 января. Помимо Александра Лукашенко, занимающего должность президента с 1994 года, в выборах участвуют еще четыре кандидата. Перед голосованием личный состав военнослужащих внутренних войск и органов внутренних дел переведен на усиленный режим из-за опасения «попыток дестабилизации» внешними силами.

Подробнее о подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».