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Рейсы из Екатеринбурга в Казань и Самару задерживаются из-за закрытия аэропортов

Самолеты авиакомпании Red Wings, которые должны вылететь из Екатеринбурга в Казань и Самару, задерживаются из-за введения ограничений в аэропортах для безопасности пассажиров, следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейс в Казань по расписанию должен был вылететь в 8:30, а в Самару — 9:05. На данный момент отправление обоих самолетов перенесено на 11:00.

Ночью 24 января атакам БПЛА подверглись Подмосковье, Курская, Тульская и Рязанская области. Ограничения на полеты вводились также в аэропортах Москвы, Нижнекамска, Пензы и Саратова.

Напомним, в начале неделе в Екатеринбурге уже задерживался вылет из аэропорта Кольцово самолета Red Wings в Казань из-за угрозы атаки беспилотников.

Ирина Пичурина

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