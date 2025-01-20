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В Кольцово задерживается рейс в Казань из-за угрозы беспилотниками в Татарстане

В Екатеринбурге задерживается вылет из аэропорта Кольцово самолета Red Wings в Казань из-за угрозы атаки беспилотников, следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейс по расписанию должен был отправиться в 8:30, но его вылет отложили на 10:00. Рано утром в Казани объявили угрозу атаки беспилотников, в связи с чем временные ограничения для обеспечения безопасности ввели на работу аэропорта.

Напомним, 21 декабря рейс Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на несколько часов по аналогичной причине.

Ирина Пичурина

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