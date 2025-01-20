В Кольцово задерживается рейс в Казань из-за угрозы беспилотниками в Татарстане
В Екатеринбурге задерживается вылет из аэропорта Кольцово самолета Red Wings в Казань из-за угрозы атаки беспилотников, следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Рейс по расписанию должен был отправиться в 8:30, но его вылет отложили на 10:00. Рано утром в Казани объявили угрозу атаки беспилотников, в связи с чем временные ограничения для обеспечения безопасности ввели на работу аэропорта.
Напомним, 21 декабря рейс Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на несколько часов по аналогичной причине.