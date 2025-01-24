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Коммерсантъ FM
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ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю «Союза пассажиров» Кириллу Янкову из-за его слов о возможном подорожании авиабилетов. 22 января господин Янков заявил, что цены вырастут на 15–20%. Он считает, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за их коммерческой политики, согласованной ФАС.

В службе в ответ заявили, что подобные высказывания в будущем могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также грозят спровоцировать ажиотажный спрос со стороны граждан. «ФАС России выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий»,— сообщило ведомство (цитата по «РИА Новости»).

22 января ФАС согласовала коммерческую политику авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. Предполагается, что доля продаж билетов ниже экономически обоснованного тарифа у этих перевозчиков составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу,— менее 2,5%.

Подробнее о ситуации в отрасли читайте в публикации «Ъ» «Борт расправил крылья».

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