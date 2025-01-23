Мэром Читы избрана Инна Щеглова

Сегодня, 23 января, депутаты городской думы Читы провели процедуру избрания мэра города. По результатам тайного голосования эту должность заняла Инна Щеглова. За ее кандидатуру проголосовали 23 из 25 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Щеглова

Фото: Правительство Забайкальского края Инна Щеглова

Фото: Правительство Забайкальского края

«Наш выбор осознанный. Мы на практике смогли убедиться в умении (Инны Щегловой.— “Ъ”) эффективно решать городские задачи»,— прокомментировал результаты голосования председатель гордумы Евгений Ярилов.

На должность мэра претендовали два кандидата. Вторым желающим занять этот пост был глава Ингодинского района краевого центра Михаил Шибаев.

Инна Щеглова с 2015 года работала руководителем Государственной службы занятости Забайкалья. В 2016 году перешла на должность замминистра труда и социальной защиты региона, а в 2019 году стала министром. В 2020 году назначена на пост зампреда краевого правительства по социальным вопросам. С июля 2023 года — сити-менеджер Читы. Этот пост стал вакантным в ноябре 2022 года, когда предыдущий сити-менеджер Александр Сапожников ушел добровольцем в зону СВО.

С 2014 года в Чите действовало два руководителя. Председатель гордумы также исполнял обязанности главы города, а сити-менеджер руководил администрацией. Инна Щеглова теперь будет совмещать обе административные функции.

Влад Никифоров, Иркутск