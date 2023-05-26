Мужчину-бойца сменит женщина-защитница

В Чите завершился прием заявок на замещение должности сити-менеджера. Фаворитом предстоящего конкурса считается заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова, выдвижение которой на этот пост поддержал губернатор Александр Осипов. Должность читинского сити-менеджера остается вакантной с ноября прошлого года, когда занимавший ее Александр Сапожников ушел добровольцем на специальную военную операцию. Все попытки заместить этот пост другими кандидатами до сих пор оказывались безуспешными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова

Фото: Правительство Забайкальского края Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова

Фото: Правительство Забайкальского края

Читинская городская дума завершила прием документов от кандидатов, желающих занять должность сити-менеджера. Как сообщили в гордуме, конкурс был объявлен на внеочередном заседании 12 мая. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок намечено на период с 19 по 26 июня, подведение итогов состоится 3 июля.

Документы подали шесть кандидатов. В их числе предприниматель Роман Гаджиев, руководитель молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин, главный технический инспектор краевой организации профсоюза работников образования Галина Присяжнюк, сотрудник Железнодорожного районного суда Евгений Адиянов, руководитель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Тамбовцев и зампред краевого правительства Инна Щеглова.

Инна Щеглова считается негласным фаворитом конкурса. Чиновница, ответственная за «социальный блок» в правительстве Забайкалья, уже дала понять, что завершает дела в текущей должности и готовится вступать в новую.

«Если честно, нелегко мне далось это решение, так как я четко понимаю всю сложность ситуации в столице Забайкалья. Много важных и интересных задач еще стоит передо мной на месте заместителя председателя правительства, много незаконченных дел. Но судьба моего города мне небезразлична»,— сообщила она в своем Telegram-канале, добавив, что предстоящий конкурс «нужно пройти достойно».

Инна Щеглова родилась в Чите в 1980 году, окончила Забайкальский государственный педагогический университет по специальности «Социальная работа», позже повышала квалификацию в Дальневосточной академии госслужбы и Российском экономическом университете имени Плеханова. С 2003 по 2015 год работала на разных должностях в Государственной службе занятости Забайкальского края, в том числе ее руководителем. В 2016 году стала замминистра социальной защиты населения региона, в 2019-м возглавила это министерство, а в 2021-м заняла пост зампреда правительства.

В поддержку выдвижения госпожи Щегловой уже выступил депутат Госдумы от Забайкалья единоросс Андрей Гурулев. «У Инны Сергеевны есть все необходимые профессиональные качества и навыки. Надеюсь, что по итогам конкурса именно она станет руководителем города, а я в любом случае буду поддерживать Инну Сергеевну во всех начинаниях»,— отметил он в своем Telegram-канале.

Глава Забайкалья Александр Осипов тоже поддержал кандидатуру госпожи Щегловой. «Инна Сергеевна — опытный руководитель. Она многие годы занималась защитой самых уязвимых слоев населения, которые требуют наибольшего внимания. У Инны Сергеевны накоплен большой опыт в решении самых разных вопросов, реализации больших и значимых проектов. Она хорошо понимает город и его перспективы. У нее есть опыт и возможности начать новый этап динамичного развития Читы»,— отметил губернатор в комментарии «Ъ».

Местные наблюдатели уверены, что конкурс организован «под Щеглову» и станет формальностью.

«Да, назначение Инны Щегловой — вопрос фактически решенный, альтернативы просто нет. Подводных камней тоже не должно быть, в том числе потому, что половину комиссии составляют люди, назначенные губернатором. Единственный риск — если гордума не соберется для принятия решения в июле»,— говорит гендиректор информационного портала «Chita.ru» Андрей Козлов. Он также полагает, что вскоре «система назначения сити-менеджера будет скорректирована» и глава горадминистрации «фактически будет являться главой города, которым сейчас де-юре считается председатель гордумы». Нынешняя «двуглавая» система действует в Чите с 2014 года, когда решением краевого заксобрания в городе были отменены прямые выборы мэра.

Должность сити-менеджера Читы остается вакантной с ноября 2022 года, когда занимавший этот пост Александр Сапожников отправился добровольцем в зону спецоперации. В конце ноября гордума назначила и. о. главы администрации на период до проведения конкурса мэра Читинского района Виктора Машукова, кандидатуру которого предложил губернатор Осипов.

Однако уже в январе, после возбуждения уголовного дела о халатности в связи с нападением собак на людей в Читинском районе, господин Машуков отказался от участия в конкурсе, оставшись на посту главы района. В конце апреля председатель гордумы Читы Евгений Ярилов рассказал журналистам, что после этого «должность предлагалась пяти потенциальным кандидатам, но они отказались». Сейчас обязанности сити-менеджера Читы временно исполняет бывший заместитель Александра Сапожникова Андрей Гренишин.

Влад Никифоров, Иркутск