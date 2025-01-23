В Татарстане возбудили дело о фиктивной регистрации 12 мигрантов

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело против жительницы Елабуги и ее знакомого по подозрению в фиктивной постановке на учет 12 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, организаторы схемы целенаправленно искали иностранных граждан, прибывающих в Елабугу, и предлагали им оформить фиктивную регистрацию. Для этого использовались адреса квартиры и частного дома, принадлежащих местной жительнице, которая также проходит по делу как подозреваемая. Всего через схему прошло 12 человек, которые никогда не проживали по указанным адресам.

Уголовное дело возбуждено по статьям об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Один из организаторов схемы к настоящему времени скончался. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников полиции, которые не проверили достоверность предоставленных для регистрации документов (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.

В ноябре 2024 года жительницу Казани обвинили в фиктивной регистрации 1,8 млн мигрантов. Кроме того, в конце октября того же года четырех казанцев задержали по подозрению в фиктивной постановке на учет 2 тыс. мигрантов.

Анар Зейналов