В Казани местную жительницу обвинили в фиктивной регистрации 1800 мигрантов

Жительнице Казани предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, включая фиктивную регистрацию более 1800 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Республике Татарстан.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год обвиняемая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, от имени коммерческой организации заключала фиктивные трудовые договоры и договоры аренды жилья с иностранными гражданами. При этом мигранты не работали в компании и не проживали по указанным адресам. Всего таким образом были зарегистрированы 1828 человек.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу. Также в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за проверку предоставленных для регистрации данных.

В конце октября сообщалось, что четырех казанцев подозревают в фиктивной постановке на учет 2 тыс. мигрантов.

Анар Зейналов