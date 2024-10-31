Четырех казанцев подозревают в фиктивной постановке на учет 2 тыс. мигрантов

Четырех жителей Казани подозревают в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет более 2 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2022–2024 годы подозреваемые действовали по доверенностям от двух коммерческих фирм и заключили фиктивные договоры на трудовую деятельность и аренду жилья с более чем 2 тыс. иностранцев. Установлено, что мигранты в организациях не работали. Они также не проживали по адресам регистрации.

Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во время расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые были ответственны за проверку подлинности сведений, предоставляемых для постановки мигрантов на учет.

Диана Соловьёва