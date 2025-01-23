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Коммерсантъ FM
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Ставропольские полицейские погорели на взятках

Ставропольский суд признал виновными бывшего начальника горотдела полиции №3 УМВД краевого центра полковника Виталия Сильченко и его подельника Армена Саркисянца. Офицер обвинялся в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его подельнику вменялось особо крупное мошенничество и посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как установил суд, в июне 2023 года девушка поссорилась со знакомым, села в свой автомобиль, наехала на молодого человека и забрала его телефон. Тот обратился в полицию, началась проверка. «Опасаясь привлечения к уголовной ответственности и желая каким-либо образом смягчить возможное наказание за содеянное», нарушительница через знакомого вышла на Армена Саркисянца, который, по словам ее знакомого, «обладал доверительными отношениями с должностными лицами правоохранительных органов Ставрополя». «Решале» она передала 100 тыс. руб. Но когда он за окончательное решение вопроса потребовал 2,5 млн руб., девушка обратилась в органы и далее встречалась с ним уже под контролем оперативников краевых УФСБ и ГУ МВД.

В ходе следствия СУ СКР выявил еще один факт мошенничества со стороны Саркисянца. Суд в итоге назначил экс-начальнику отдела полиции восемь лет колонии строгого режима, штраф в размере 13,2 млн руб., Саркисянцу — девять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 13,5 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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