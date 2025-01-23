Самарца осудили в Чувашии на шесть лет за перевозку килограмма наркотиков

В Шумерле суд приговорил 41-летнего жителя Самары к шести годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Мужчину задержали на трассе М-12 в Шумерлинском районе при перевозке килограмма синтетических наркотиков.

По материалам дела, в октябре 2024 года осужденный получил через интернет предложение о работе наркокурьером и согласился распространять запрещенные вещества через систему тайников-закладок. Забрав наркотики из тайника в Тверской области, мужчина планировал распространить их в других регионах России, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал жителя Самары виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Помимо лишения свободы, суд постановил конфисковать автомобиль Lada Vesta и телефон осужденного, которые использовались при совершении преступления, в доход государства.

Анар Зейналов