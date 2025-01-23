Зарплату кстовским бюджетникам повысили на 11,7%

Администрация Кстовского округа Нижегородской области повысила зарплату муниципальным бюджетникам на 11,7% с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оно касается всех работников бюджетного сектора экономики округа, на которых не распространяются указы президента РФ.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде, чьей частью вскоре должен стать Кстовский округ, власти повысили зарплату бюджетников на 4,5%, а свою намерены повысить на 11,7%.

Галина Шамберина