Зарплату кстовским бюджетникам повысили на 11,7%
Администрация Кстовского округа Нижегородской области повысила зарплату муниципальным бюджетникам на 11,7% с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.
Здание администрации Кстовского округа
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Оно касается всех работников бюджетного сектора экономики округа, на которых не распространяются указы президента РФ.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде, чьей частью вскоре должен стать Кстовский округ, власти повысили зарплату бюджетников на 4,5%, а свою намерены повысить на 11,7%.