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Зарплату кстовским бюджетникам повысили на 11,7%

Администрация Кстовского округа Нижегородской области повысила зарплату муниципальным бюджетникам на 11,7% с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Здание администрации Кстовского округа

Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оно касается всех работников бюджетного сектора экономики округа, на которых не распространяются указы президента РФ.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде, чьей частью вскоре должен стать Кстовский округ, власти повысили зарплату бюджетников на 4,5%, а свою намерены повысить на 11,7%.

Галина Шамберина

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