Зарплату нижегородским бюджетникам поднимут на 4,5% в 2025 году

Заработную плату работников муниципальных учреждений и предприятий Нижнего Новгорода с 1 января 2025 года индексировали на 4,5%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии 22 января.

Повышение коснется работников, на которых не распространяются указы президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году оклады также поднимут чиновникам в мэрии и думе Нижнего Новгорода. Их зарплаты вырастут на 11,7%. При этом оклад специалиста в мэрии даже с учетом повышения составит 9,8 тыс. руб. И.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова назвала такую зарплату до смешного маленькой.

Елена Ковалева