Чиновница нижегородской мэрии назвала зарплаты специалистов смешными

Зарплаты рядовых сотрудников в мэрии Нижнего Новгорода даже после их повышения на 11,7% все равно маленькие, считают депутаты гордумы. Председатель думской комиссии по бюджету Марк Фельдман на заседании комиссии отметил, что оклад специалиста даже с учетом повышения составит 9,8 тыс. руб., что меньше прожиточного минимума, который для трудоспособного населения сейчас составляет 18,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он спросил представителей мэрии, почему так? Исполняющая обязанности директора департамента кадровой политики Елена Крутова ответила, что это только оклад, с учетом надбавок зарплата все же больше прожиточного минимума. Она добавила, что на текущий момент всех сотрудников перевели на должности не ниже главного специалиста (их оклад составит после повышения 18,3 тыс. руб.), надбавки за особые условия составляют до 90% от оклада, плюс к этому они получают надбавки за классный чин и за выслугу лет.

«Это все равно мало конечно, я согласна, это смешно просто [как] мало»,— сказала Елена Крутова.

По ее словам, специалист, пришедший после вуза на должность консультанта в мэрии, на руки будет получать 30-32 тыс. руб.

Марк Фельдман спросил у руководителя юридического управления гордумы Ирины Масловой, есть ли анализ зарплат по аналогичным должностям, например среди городов-милионников. Та ответила, что такой анализ не проводили, депутат предложил в дальнейшем им заняться.

Ирина Швецова