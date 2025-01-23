Калининградца отправили в колонию за поджог буквы Z в Белгороде

Свердловский райсуд Белгорода признал 29-летнего уроженца Калининградской области Илью Чубукова виновным в двух эпизодах незаконного оборота взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и одном эпизоде вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, по совокупности преступлений его приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб.

Калининградец поджег конструкцию в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде ночью 18 сентября 2023 года. Вечером 20 сентября сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ задержали его. После этого фигурант был отправлен в СИЗО.

Во время обыска в комнате общежития, где поселился Чубуков, были обнаружены предметы, «конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой».

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Алина Морозова