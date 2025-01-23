Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 января

18:02. Экипаж Су-35с выполнил воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

17:36. Три населенных пункта Белгородской области подверглись ударам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон беспилотник атаковал жилой дом — повреждены кровля, фасад и остекление. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате попадания снаряда в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены надворные постройки. Еще одна атака БПЛА произошла в селе Толоконное Белгородского района — посечен легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:10. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

16:08. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

16:05. Свердловский райсуд Белгорода признал 29-летнего уроженца Калининградской области Илью Чубукова виновным в двух эпизодах незаконного оборота взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и одном эпизоде вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По совокупности преступлений его приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

14:46. FPV-дрон атаковал легковой автомобиль на автодороге Октябрьский — Малиновка в Белгородском районе Белгородской области. В результате мирный житель получил осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:21. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 270 военнослужащих, с начала боевых действий — более 54 270-ти. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:53. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

13:52. Режим ракетной опасности отменили в Курской области, сообщил оперштаб региона.

13:50. В Курской области введен режим ракетной опасности, сообщил региональный оперштаб.

13:47. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — РСЧС.

13:16. Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивается в 750 млрд руб. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

12:14. На этой неделе в Белгороде планируют восстановить 41 жилой объект, ранее пострадавший при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

11:44. В селе Венгеровка Ракитянского района Белгородской области в 2025 году обустроят сквер памяти участников СВО. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок региона. Начальная цена контракта составляет около 4 млн руб.

10:29. За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 48 беспилотников и 64 боеприпасов. Никто не пострадал. Повреждены шесть частных домов и четыре автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:49. Белгородский оперштаб на вчерашнем заседании определил безопасные места для проведения экзаменов у школьников облцентра. «Мы очень надеемся, что оперативная обстановка позволит детям сдать их в своих школах, но должны быть готовы к различным вариантам»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он добавил, что регион направил в Минпросвещения РФ заявку на сохранение порядка аттестации, как в прошлом году. Согласно нему, девятиклассники смогут получить аттестат по текущей успеваемости, одиннадцатиклассники — так же или по итогам экзаменов.

8:18. В Воронежской области с 1:27 до 3:22 действовал режим опасности атаки БПЛА. Это следует из сообщений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

7:28. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.