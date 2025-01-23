Во второй половине 2025 года в Казани должен заработать центр обучения рестораторов. На первую учебную зону для будущих чайных экспертов и бариста планируют потратить около 2,5 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал руководитель проекта, глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Татарстане Нурислам Шарифулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют создать обучающий центр для рестораторов за 2,5 млн рублей

Фото: Фото «Ъ Волга-Урал» предоставил Нурислам Шарифулин В Казани планируют создать обучающий центр для рестораторов за 2,5 млн рублей

Фото: Фото «Ъ Волга-Урал» предоставил Нурислам Шарифулин

В будущем в центре также собираются организовать обучение по направлениям: «Кулинарная студия», «Студия Chef’s Table» (приготовление блюд перед гостями) и класс «Вино, алкоголь».

«На сегодняшний день мы завершаем этап проектирования, там остались еще моменты, которые нужно закончить, и в ближайшее время планируем приступить к реализации и оценке окончательного бюджета. Пока посчитали только чайно-кофейную зону, на которую у нас уйдет не менее 2,5 млн. Остальное пока не подсчитали, но стараемся найти оптимальный вариант реализации без ущерба качеству», — отметил Нурислам Шарифулин.

Общая площадь центра должна составить примерно 400 кв. метров. Проект реализуют при поддержке Ассоциации рестораторов и отельеров России и Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

Нурислам Шарифулин 23 января опроверг информацию о продаже своих ресторанов в Казани.

Дарья Сайфиева