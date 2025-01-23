Владелец P.Lovе и Love.ashe опроверг сообщения о продаже своих ресторанов в Казани

Ресторанами P.Lovе, Y.Love, Love.ashe и Cream Coffee интересуются потенциальные покупатели, но на продажу их не выставляли. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал хозяин заведений, глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Татарстане Нурислам Шарифулин.

«У нас действительно есть запросы на франшизу. Но мы ничего не выставляли на продажу. Есть заинтересованные люди, которые хотят купить. Это правда. Но мы не планируем пока ничего никому продавать», — сообщил он.

23 января в СМИ появилась информация о том, что пять ресторанов восточной кухни P.Love, два ресторана Love.ashe, рыбный ресторан Y.Love и кофейню Cream Coffee в Казани выставили на продажу за 250 млн руб.

По данным Татарстанстата, с января по ноябрь прошлого года оборот организаций общественного питания в Татарстане составил 72,3 млрд руб.

Дарья Сайфиева