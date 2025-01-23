Пекарню «Хлебница» в Индустриальном районе Перми закрыли на два месяца

Индустриальный суд Перми на 60 суток приостановил работу пекарни «Хлебница», расположенной на ул. Советской Армии, 27. Основанием для этого стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором.

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21 января 2025 года этот же суд временно приостановил работу пекарни до рассмотрения протокола Роспотребнадзора. Срок временного запрета зачтен в срок административного приостановления деятельности.

В начале января 2025 года краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В январе 2025 года суды Перми приостановили деятельность пекарен сети «Хлебница», расположенных на ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковом, 9в, а также заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10.

СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Директора и собственника сети отправили под домашний арест.