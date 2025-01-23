За год количество квартир по переуступке в Сочи выросло на 47,2%

В декабре 2024 года в Сочи рынок недвижимости по договору переуступки увеличился на 47,2%. На курорте представлено 720 квартир, что на 231 объект больше, чем годом ранее, когда в продаже находилось 489 лотов. Доля квартир, которые продают по договору переуступки, в общем количестве предложений на первичном рынке составляет 12,8%, в декабре 2023 года — 8,3%, сообщает эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

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Основная часть предложений сосредоточена на однокомнатных квартирах — 248 объектов, а также на двухкомнатных — 236 лотов. Остальные форматы составляют 228 квартир.

Также в 2024 году в Сочи специалисты выявили значительный рост средней стоимости квартир на рынке недвижимости, которая увеличилась на 25%. Цена возросла с 24,9 млн руб. в январе прошлого года до 31,4 млн руб. в январе 2025 года.

Средняя цена за кв. м жилья в Сочи за указанный период также показала рост на 24%, поднявшись с 620 тыс. до 767,5 тыс. руб. В Краснодаре же средняя стоимость лота увеличилась всего на 4% — с 8,4 млн до 8,7 млн руб., при этом цена за «квадрат» на рынке краевой столицы снизилась на 1%, составив 160,1 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале 2025 года на рынке краткосрочной аренды Сочи представлено почти 20 тыс. квартир, что на 17,5% больше по сравнению с мартом 2024 года. Средняя стоимость аренды квартиры в Сочи в январе составляет 3,7 тыс. руб. за сутки.

Мария Удовик