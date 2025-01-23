Московский районный суд Чебоксар приговорил 27-летнего водителя к штрафу и лишению прав за наезд на ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах осудили водителя за наезд на 10-летнюю девочку на переходе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах осудили водителя за наезд на 10-летнюю девочку на переходе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 6 сентября 2024 года на пересечении улиц Эльменя и Гражданская. Водитель автомобиля Lada Granta, поворачивая на зеленый сигнал светофора, не пропустил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу также на разрешающий сигнал. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы.

Водитель полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. и лишил водительских прав на два года.

В декабре 2024 года в Чебоксарах водитель маршрутного автобуса сбил 8-летнего мальчика.

Анар Зейналов