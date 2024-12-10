В Чебоксарах автобус сбил 8-летнего мальчика

В Чебоксарах водитель маршрутного автобуса совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Чебоксары.

Инцидент произошел 10 декабря около 16:35 возле дома №41 по улице Карла Маркса. По предварительным данным, мальчик переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшему школьнику потребовалась медицинская помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Анар Зейналов