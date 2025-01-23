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Коммерсантъ FM
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Борщевой набор в России за 2024 год подорожал минимум на 25%

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подсчитала, насколько подорожал набор продуктов для приготовления борща. Согласно данным АКОРТ (.pdf), «индекс борща» в декабре замедлил темпы роста. Дороже всего потребителям обойдется суп с говядиной: за прошлый месяц он подорожал на 3,7%, относительно 2023 года — на 28%.

В борщевой набор, в отличие от Банка России, АКОРТ включает не только овощи, но и мясо говядины, свинины и курицы. Самым дорогим вновь стал набор для борща с говядиной — 90,5 руб. Менее дорогим оказался борщ со свининой: набор для него обойдется в 78 руб., что на 25% дороже, чем в 2023 году (по итогам декабря +4%). Дешевле всего обойдется борщ с курицей: его цена достигла 68 руб. и превысила стоимость 2023 года на 31,6% (по итогам декабря +8,8%).

«Динамика цен на социально значимые продукты в торговых сетях отражает усилия торговых сетей по сдерживанию продовольственной инфляции. Низкий урожай овощей и опережающий рост спроса на молочные продукты в наибольшей степени повлияли на общую динамику инфляции в минувшем году»,— пояснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Подробнее о росте инфляции в России— в материале «Ъ FM» «Инфляция ускоряется по плану».

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