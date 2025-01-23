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Стоимость проезда в электричках в Тамбовской области вырастет на 10%

С 1 февраля в Тамбовской области вырастет стоимость проезда в пригородных поездах. Приказом регионального департамента цен и тарифов ее увеличивают на 10%: с 24,9 до 27,4 руб. за каждые 10 км. Об этом сообщили в ведомстве. Новый тариф будет действовать до конца года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«При этом проезд в пригородном поезде остается дешевле, чем в автобусах пригородного и междугородного сообщения в пределах Тамбовской области»,— рассказали в департаменте.

Тем же документом ведомство установило экономически обоснованный тариф на каждые 10 км поездки в электричке в размере 133,8 руб. В департаменте рассказали, что межтарифная разница компенсируется пригородной пассажирской компании «Черноземье», обслуживающей такие перевозки в регионе, из областного бюджета.

В конце прошлого года власти Белгородской и Воронежской областей также приняли решение о повышении стоимости поездки в пригородных поездах. За первые 10 км в этих регионах в течение 2025-го будет взиматься 25,4 руб. и 29,2 руб. соответственно.

Алина Морозова

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