Стоимость проезда в электричках в Тамбовской области вырастет на 10%

С 1 февраля в Тамбовской области вырастет стоимость проезда в пригородных поездах. Приказом регионального департамента цен и тарифов ее увеличивают на 10%: с 24,9 до 27,4 руб. за каждые 10 км. Об этом сообщили в ведомстве. Новый тариф будет действовать до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«При этом проезд в пригородном поезде остается дешевле, чем в автобусах пригородного и междугородного сообщения в пределах Тамбовской области»,— рассказали в департаменте.

Тем же документом ведомство установило экономически обоснованный тариф на каждые 10 км поездки в электричке в размере 133,8 руб. В департаменте рассказали, что межтарифная разница компенсируется пригородной пассажирской компании «Черноземье», обслуживающей такие перевозки в регионе, из областного бюджета.

В конце прошлого года власти Белгородской и Воронежской областей также приняли решение о повышении стоимости поездки в пригородных поездах. За первые 10 км в этих регионах в течение 2025-го будет взиматься 25,4 руб. и 29,2 руб. соответственно.

Алина Морозова