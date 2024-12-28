Воронежские власти утвердили повышение стоимости проезда в электричках с 1 января

Стоимость проезда в пригородных поездах в Воронежской области увеличится с 1 января 2025 года. Новый тариф будет действовать до конца года. Это следует из приказа регионального министерства тарифного регулирования. Документ опубликован на портале правовой информации области.

Согласно приказу, стоимость поездки за первые 10 км вырастет с 27 руб. до 29 руб. 20 коп., за каждый последующий км — с 2 руб. 70 коп. до 2 руб. 92 коп.

Отметим, что проект приказа минтарифов устанавливал менее серьезное повышение — до 28 руб. 28 коп. и 2 руб. 85 коп. соответственно.

Коллегия управления по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области в середине декабря также решила увеличить тариф на проезд в электричках. С 1 января поездка в пределах 10 км будет стоить 25 руб. 40 коп. против 24 руб. в этом году. Такуое решение было принято по итогам рассмотрения заявления пригородной пассажирской компании «Черноземье», которая обслуживает и Воронежскую область. При этом, как отмечали в правительстве региона, экономически обоснованная стоимость равняется 121 руб. 54 коп.

Алина Морозова