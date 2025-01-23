ЦИК Белоруссии заявил о вмешательстве ЕП «в электоральный суверенитет»

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко назвал резолюцию Европарламента (ЕП) с призывом не признавать итоги президентских выборов республики вмешательством в «электоральный суверенитет». Выборы состоятся 26 января, досрочное голосование стартовало 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Карпенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Карпенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны. Кстати, это понятие закреплено в Концепции национальной безопасности. Концепция утверждена Всебелорусским народным собранием. На мой взгляд, надо давать соответствующие оценки и делать соответствующие выводы»,— сказал Игорь Карпенко журналистам (цитата по БЕЛТА).

В резолюции Европарламента содержится призыв к проведению в Белоруссии «свободных и честных выборов». Непризнание результатов электоральной кампании ЕП объяснил «отсутствием свободы, справедливости и прозрачности» избирательной системы. МИД Белоруссии отверг это заявление и подчеркнул, что «речь идет о непризнании выборов, которые еще даже не прошли».

Помимо Александра Лукашенко, занимающего должность президента с 1994 года, в выборах участвуют еще четыре кандидата. В преддверии голосования личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переведен на усиленный режим несения службы из-за опасения «попыток дестабилизации» внешними силами. После последних президентских выборов, состоявшихся в 2020 году, в стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки господина Лукашенко.

Подробнее о подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».

Лусине Баласян