Сочи вошел в топ популярных направлений из Санкт-Петербурга по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Сочи вошел в топ популярных внутренних направлений аэропорта Пулково. В рейтинг также попали Москва, Калининград, Екатеринбург и Казань, сообщает пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы». Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой увеличился на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аэропорт Пулково в 2024 году установил новый рекорд, обслужив 20,9 млн пассажиров. Этот показатель на 3% превышает результаты предыдущего года. Воздушная гавань культурной столицы России сохраняет вторую позицию по объему перевозок среди российских аэропортов, с 16,7 млн пассажиров на внутренних рейсах и 4,2 млн на международных.

Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2024 году составил более 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% по сравнению с 2023 годом (13,9 млн человек). Однако международные направления продолжают демонстрировать активный рост. Пассажиропоток на международных рейсах достиг свыше 1,7 млн человек, что на 13% больше по сравнению с 2023 годом (1,5 млн пассажиров).

Наибольший рост выявили на маршрутах в Тбилиси (302%), Алматы (182%), Дубай (65%), Наманган (58%) и Минск (42%). По объему пассажиропотока на международных направлениях лидируют Стамбул (386 тыс. пассажиров), Анталья (309 тыс.), Ереван (239 тыс.), Ташкент (109 тыс.) и Дубай (93 тыс.). Общий пассажиропоток по этим пяти направлениям превысил 1,3 млн человек.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале июня авиакомпания Utair запустит рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Мария Удовик