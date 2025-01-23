Пассажиропоток пригородных поездов в Башкирии вырос на четверть

В 2024 году пассажиропоток пригородных поездов в Башкирии превысил 5,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Это на 23% больше, чем годом ранее.

Росту пассажиропотока способствовали запуск новых маршрутов, акции, гибкая тарифная политика и обновление подвижного состава, говорится в релизе. Так, благодаря запуску составов «Орлан», «Ласточка» и «Финист» за последние пять лет средний возраст вагонов снизился с 16 до шести лет.

Идэль Гумеров