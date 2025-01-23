Под запрет ночной продажи алкоголя в «наливайках» в Прикамье подпадают 348 заведений общепита

Ограничения на ночную (с 22:00 до 8:00) продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, коснутся 348 объектов общепита в Пермском крае. Большинство из них (204 заведения) находятся в Перми. Об этом на пленарном заседании краевого заксобрания сообщил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Чибисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он напомнил, что законопроект об ограничении работы заведений общепита с круглосуточной продажей алкоголя в многоквартирных домах (так называемых «наливаек») был принят в ноябре прошлого года и вступает в силу с 1 марта. За нарушение запрета на ночную продажу алкоголя предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. руб. для юридических лиц.