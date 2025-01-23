Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СПГ-танкеры меняют курс на европейские порты

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из США в Азию и Южную Америку, меняют курс и направляются в европейские порты. Как отмечает Financial Times, в Европе, где из-за холодной зимы сокращаются запасы газа в хранилищах, у владельцев СПГ есть шанс продать свой груз с большей прибылью.

Издание приводит данные аналитической компании ICIS, которая сообщила, что за последний месяц курс изменили не менее семи СПГ-танкеров, вышедших из американских портов и перевозящих около 500 тыс. т СПГ. Шесть судов шли к мысу Доброй Надежды и в Азию, один танкер направлялся в Колумбию. По словам аналитика ICIS Алекса Фроли, «непривычно видеть так много изменений курса и таких очевидных разворотов».

Цены на газ в Европе растут, и продажа партии сжиженного природного газа, по оценкам Spark Commodities, может принести продавцу на $5,3 млн больше, если продавать это топливо в Европе, а не в Азии. Владелец груза может изменить пункт его доставки, заплатив штраф за отмену поставки, либо может избежать штрафа, отправив заказчику партию СПГ другим танкером.

По данным Gas Infrastructure Europe, в Европе хранилища газа сейчас заполнены на 59%, что на 15% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Консалтинговая компания Energy Aspects посчитала, что к концу марта европейские запасы газа сократятся до 38 млрд куб. м, что составляет 35% от общего объема хранилищ. И около 35% всех запасов газа, которыми будут пополняться хранилища летом, придется на СПГ.

Почему российская СПГ-индустрия все больше страдает от санкций — в материале «На сжиженных оборотах».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...