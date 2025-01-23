СПГ-танкеры меняют курс на европейские порты

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из США в Азию и Южную Америку, меняют курс и направляются в европейские порты. Как отмечает Financial Times, в Европе, где из-за холодной зимы сокращаются запасы газа в хранилищах, у владельцев СПГ есть шанс продать свой груз с большей прибылью.

Издание приводит данные аналитической компании ICIS, которая сообщила, что за последний месяц курс изменили не менее семи СПГ-танкеров, вышедших из американских портов и перевозящих около 500 тыс. т СПГ. Шесть судов шли к мысу Доброй Надежды и в Азию, один танкер направлялся в Колумбию. По словам аналитика ICIS Алекса Фроли, «непривычно видеть так много изменений курса и таких очевидных разворотов».

Цены на газ в Европе растут, и продажа партии сжиженного природного газа, по оценкам Spark Commodities, может принести продавцу на $5,3 млн больше, если продавать это топливо в Европе, а не в Азии. Владелец груза может изменить пункт его доставки, заплатив штраф за отмену поставки, либо может избежать штрафа, отправив заказчику партию СПГ другим танкером.

По данным Gas Infrastructure Europe, в Европе хранилища газа сейчас заполнены на 59%, что на 15% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Консалтинговая компания Energy Aspects посчитала, что к концу марта европейские запасы газа сократятся до 38 млрд куб. м, что составляет 35% от общего объема хранилищ. И около 35% всех запасов газа, которыми будут пополняться хранилища летом, придется на СПГ.

Почему российская СПГ-индустрия все больше страдает от санкций — в материале «На сжиженных оборотах».

Алена Миклашевская