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Коммерсантъ FM
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Песков пригласил Трампа разделить радость празднования 80-летия Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами президента США Дональда Трампа о вспомогательной роли СССР во Второй мировой войне. Он отметил, что помощь оказывали именно Соединенные Штаты, а самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатил Советский Союз. Россия, по словам господина Пескова, никогда не забудет эту помощь и надеется, что и США, и господин Трамп разделят радость празднования 80-летия Победы.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Накануне, 22 января, президент США заявил, что любит русских и не хочет навредить России. Он также добавил: «Россия помогла нам одержать победу во Второй мировой войне, потеряв в процессе почти 60 млн жизней».

Комментируя слова господина Трампа, Дмитрий Песков сказал: «Можно не согласиться с президентом при всем уважении. Давайте все-таки не забывать, и война, и гибель десятков и миллионов людей происходила на другом континенте для Америки. И главную тяжесть в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз».

В то же время господин Песков отметил, что США внесли существенный вклад в победу над нацистской Германией, но для них «это всегда бизнес». «Как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продает свои дорогие энергоресурсы европейцам, размещает у себя заказы для военной промышленности, создает для своей экономики новые рабочие места»,— добавил он.

Подробнее о планах Дональда Трампа на президентском посту — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

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