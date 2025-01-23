В Краснодаре возбудили дело о подделке подписей при выборе УК

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара рассмотрела жалобу участника СВО, владельца квартиры в доме на улице Героев-Разведчиков, 32. Заявитель усомнился в законности выбора новой управляющей компании (УК), сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, проверка показала, что в октябре 2024 года собрание собственников, на котором якобы выбрали ООО «УК „Патриот“» управляющей организацией, не проводилось. Подписи жильцов в бюллетенях оказались поддельными.

Материалы проверки направили в полицию. Отдел дознания УМВД возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Прокуратура округа взяла расследование на контроль.

Нурий Бзасежев