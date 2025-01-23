Индия расширила список допущенных к страхованию танкеров российских компаний

Индия разрешила российской компании «Согласие» страховать танкеры, заходящие в индийские порты, сообщило Главное управление судоходства Индии, передает Reuters. Разрешение будет действовать до 20 февраля 2026 года. Агентство отмечает, что решение Нью-Дели связано со стремлением гарантировать стабильные поставки российской нефти в связи с последними санкциями США.

Также Индия продлила до 2030 года срок действия разрешения для российских страховых компаний «Согаз Страхование», «АльфаСтрахование» и «ВСК Страхование». В том числе до 20 февраля 2029 года было продлено разрешение на страхование для компании «Ингосстрах».

10 января США объявили о самых жестких за последние годы санкциях в отношении российского ТЭКа. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». Bloomberg писало, что танкерам, которые попали под американские санкции, будут отказывать в разгрузке в портах Индии.

Подробнее о последствиях санкций — в материале «Ъ» «Нефть встала на якорь».