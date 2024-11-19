В Чувашии финансирование жилья для сирот в 2025 году увеличено до 1,15 млрд рублей

Финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот в Чувашии в 2025 году увеличено на 200 млн руб. Общая сумма составит 1,15 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

В 2024 году, по данным ведомства, уже приобретено и построено 345 специализированных квартир для детей-сирот. До конца года планируется закупить ещё около 70 жилых помещений. Прокуроры активно проверяют качество предоставляемого жилья. Например, сотрудники Шумерлинской межрайонной прокуратуры совместно с представителями администрации осмотрели квартиры перед их передачей в муниципальную собственность, подтвердив их соответствие требованиям.

В октябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с сиротой из Чебоксар, которая три года не получает положенное ей жилье.

Анар Зейналов