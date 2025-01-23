Юрий Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние веранды ресторанов

Во время встречи врио губернатора Ростовской области с предпринимательским сообществом региона Юрий Слюсарь поддержал предложение использовать летние площадки ресторанов не только на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Рестораторы ходатайствовали и о сокращении сроков оформления документов на размещение летних веранд. По словам Юрия Слюсаря, нужно менять нормативы.

Предприниматели также обратились с предложением целенаправленно готовить кадры в вузах для донских производств. Врио губернатора поручил министерству образования региона проработать вопрос модернизации образовательных программ во взаимодействии с предприятиями.

Также представили промышленных предприятий сообщили о плохом качестве подачи электроэнергии.

«Очень много отказов, очень много отключений, сети старые, изношенные, и это все стоит денег. <...> В этом году мы в программе повышения надежности уже окажемся, она в соответствии с лимитами бюджетных обязательств уже расписана», — отметил Юрий Слюсарь.

Для общения с бизнес-сообществом региона минэкономразвития Ростовской области запустило чат-бот, в котором предприниматели могут задать свои вопросы.

Ева Китаева