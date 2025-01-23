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Коммерсантъ FM
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Суд в РФ заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 года колонии

Украинская журналистка Янина Соколовская заочно признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Она приговорена к семи с половиной годам колонии. Также журналистке запрещено сроком на четыре года заниматься администрированием сайтов. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания журналистки на территории РФ либо ее экстрадиции в Россию.

Янина Соколовская

Янина Соколовская

Фото: страница Янины Соколовской в соцсети

Янина Соколовская

Фото: страница Янины Соколовской в соцсети

Суд установил, что Янина Соколовская в марте 2022 года «распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», сообщила прокуратура Москвы.

В июле 2023 года СКР возбудил в отношении журналистки дело из-за распространения ложной информации о российской армии. Спустя год она была объявлена в международный розыск. Запрос на ее арест СКР мотивировал тем, что она скрывается от следствия.

Янина Соколовская — главред и учредитель портала «Известия на Украине», работала в «Ъ», была политическим экспертом украинского сайта «РИА Новости». Участвовала в эфирах программ «60 минут», «Время покажет», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». После начала боевых действий на Украине уехала из России.

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