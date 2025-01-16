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Коммерсантъ FM
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Адвокат президента Южной Кореи сообщил о его отказе участвовать в допросе

Подвергнутый импичменту президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по состоянию здоровья не сможет участвовать в дальнейшем допросе, который должен был пройти на вторые сутки после ареста политика. Об этом заявил адвокат задержанного следователями главы государства Юн Гап Гын.

«Президент Юн плохо себя чувствует и исчерпывающе объяснил свою позицию вчера, допрашивать его дальше незачем»,— цитирует агентство «Рёнхап» представителя стороны защиты.

Накануне Юн Сок Ёль на 10-часовом допросе отказался от дачи показаний. Из сообщения южнокорейского агентства следует, что после ареста по делу о мятеже 15 января глава государства провел ночь в следственном изоляторе.

Ранее адвокаты политика попросили Управление антикоррупционных расследований (CIO), где проходит допрос господина Юна, отложить начало дознания, запланированное на утро 16 января. Из резиденции в управление, из управления в изолятор президент перемещался на автомобиле службы охраны. Сам Юн Сок Ёль накануне заявил, что решил явиться на допрос добровольно.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту, который 3 декабря объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана. 15 января полицейские со второй попытки задержали господина Юна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

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